Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor ile oynanan maçın ardından baldır ağrısı yaşayan Portekizli futbolcusu Rafa Silva’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor karşılaşmasının ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Rafa Silva’nın sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş, deneyimli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadığını ve tedavi sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından başlatıldığını açıkladı.