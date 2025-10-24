Türk Edebiyatının değerli kalemlerinden Behçet Kemal Çağlar, 24 Ekim 1969 tarihinde aramızdan ayrıldı. 61 yıllık ömrüne onlarca eser sığdıran Çağlar, bırakmış olduğu değerlerle günümüzde halen daha yaşamaktadır.

Babası tarafından edebiyat dünyamızda “Hürriyet Şairi” , “Vatan Şairi” olarak adlandırılan, Namık Kemal’in “Kemal” adı verilir şaire. Kemal isminin manasına uygun olarak edebiyatımızın yetkin kalemlerinden birisi olur. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte edebi hayatımızda yaşanan değişimlere yakinen tanık olan Çağlar, eserleriyle edebiyatımızda bir ekol olmuştur.

29 Ekim 1933’de Cumhuriyetimizin Onuncu Yılı münasebetiyle Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. Yıl Marşı’nı kaleme alırlar. Bu marş, çeşitli sanatçılar tarafından da seslendirilir. Cumhuriyet’in temellerinden birisi olur. Gericiliğe karşılığını her fırsatta dile getiren Çağlar, şiirlerini milli bilinç üzerine kurmuş, Atatürk sevgisini işlemiştir.

1969 yılının 24 Ekim günü aramızdan ayrılan Çağlar, edebi hayatımızın en önemli kalemleri arasında yer almaktadır.