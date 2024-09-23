Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmada, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Portekizli yıldız on numara Rafa Silva'ya ilk 11'de şans verdi.

Maçın 5. dakikasında Eyüpsporlu Robin Yalçın, Rafa Silva'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Beşiktaş taraftarları ve futbolcuları bu pozisyonun ardından hakeme tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, maçın devre arasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Rafa Silva’nın fotoğrafının yer aldığı gönderiye "Durduramayacaksınız" notu düşüldü.

Beşiktaş’ın bir diğer oyuncusu Masuaku, Rafa Silva’ya yapılan müdahalelere ilişkin sosyal medyada, "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız" paylaşımında bulundu.

Rafa Silva'ya yapılan sert müdahaleler, daha önce Antalyasporlu Güray Vural ve Trabzonsporlu Edin Visca gibi isimlere de kırmızı kart gösterilmesine neden olmuştu. Visca, bu faul nedeniyle PFDK'dan 2 maç ceza almıştı. Beşiktaş camiası, yıldız futbolcusuna yönelik bu müdahalelere karşı hassasiyet göstermeye devam ediyor.