Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Sabah saat 09.00 sularında 48 NE 668 plakalı otomobilin sürücüsü, Menteşe çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza sırasında araç içerisinde bulunan E.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.