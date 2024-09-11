BES'te kısmen ödeme nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcılar, birikimlerinin %50’sine kadarını evlilik, konut alımı ve doğal afet gibi durumlarda çekebilecekler.

Kimler yararlanabilir?

Sistemden en az 5 yıldır katkı yapan katılımcılar, belirlenen şartları yerine getirerek bu uygulamadan yararlanabilecek.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Katılımcılar, ilgili emeklilik şirketlerine başvurarak, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra üç iş günü içinde yanıt alacak.

Birden fazla sözleşme sahibi olanlar ne yapacak?

Birden fazla BES sözleşmesi olan katılımcılar, sadece bir sözleşme üzerinden kısmen ödeme başvurusu yapabilecek.