Avrupa'nın son diktatörlüğü olarak adlandırılan Belarus hariç bütün Avrupa Birliği ülkelerinde idam cezası kaldırılmış durumda. Dünya çapında birçok ülke idam cezasını hukuken veya fiilen uygulamaktan vazgeçerken, AB bu uygulamanın tamamen sona erdirilmesini talep ediyor.

AB: İntikama değil adalete inanıyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, idam cezasına karşı yaptığı açıklamada, “İnsan hayatı, hiçbir hükümet ya da devletin mülkiyeti değildir. Göze göz, dişe diş düşüncesini aşmış durumdayız; bizler intikama değil adalete inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İdamların yüzde 84'ü 4 ülkede gerçekleşti

Fransa'nın eski Adalet Bakanı Robert Badinter, idam cezasının kaldırılması yönünde büyük adımlar atıldığını belirterek, dünya genelinde yaklaşık 140 ülkenin idam cezasını kaldırdığını söyledi. Af Örgütü'nün verilerine göre 2017'de gerçekleşen idamların yüzde 84'ü, İran, Suudi Arabistan, Irak ve Pakistan'da kaydedildi.

Ölüm koridorlarında yaşananlar

Kongrede, idam cezasının dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya gibi yerlerde bile hala uygulandığına dikkat çekildi. 1995'te Tokyo metrosunda gerçekleştirilen sarin gazı saldırısının sorumlusu Şoko Asahara ve tarikat üyeleri idam edilmişti.

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İşte hala idam cezası uygulanan ülkeler;

  • Afganistan
  • Hindistan
  • Nijerya
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • İran
  • Japonya
  • Tayvan
  • Kuveyt
  • Zimbabve
  • Libya
  • Tayland
  • Guyana
  • Uganda
  • Bangladeş
  • Irak
  • Endonezya
  • Botsvana
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Bahamas
  • Küba
  • Belarus
  • Yemen
  • Suudi Arabistan
  • Vietnam
  • Suriye
  • Mısır
  • Güney Sudan
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  • Etiyopya
  • Çin
  • Sudan
  • Komorlar
  • Somali
  • Barbados
  • Malezya
  • Çad
  • Pakistan
  • Umman
  • Singapur
  • St Kitts ve Nevis
  • St Lucia
  • Bahreyn
  • Kuzey Kore
  • Ekvatoryal Gine
  • St Vincent ve Grenadines
  • Filistin
  • Trinidad ve Tobago
  • Lesoto
  • Antigua ve Barbuda
  • Belize
  • Dominika
  • Jamaika
  • Ürdün

Editör: Sezin Türkyılmaz