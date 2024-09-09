Avrupa'nın son diktatörlüğü olarak adlandırılan Belarus hariç bütün Avrupa Birliği ülkelerinde idam cezası kaldırılmış durumda. Dünya çapında birçok ülke idam cezasını hukuken veya fiilen uygulamaktan vazgeçerken, AB bu uygulamanın tamamen sona erdirilmesini talep ediyor.

AB: İntikama değil adalete inanıyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, idam cezasına karşı yaptığı açıklamada, “İnsan hayatı, hiçbir hükümet ya da devletin mülkiyeti değildir. Göze göz, dişe diş düşüncesini aşmış durumdayız; bizler intikama değil adalete inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İdamların yüzde 84'ü 4 ülkede gerçekleşti

Fransa'nın eski Adalet Bakanı Robert Badinter, idam cezasının kaldırılması yönünde büyük adımlar atıldığını belirterek, dünya genelinde yaklaşık 140 ülkenin idam cezasını kaldırdığını söyledi. Af Örgütü'nün verilerine göre 2017'de gerçekleşen idamların yüzde 84'ü, İran, Suudi Arabistan, Irak ve Pakistan'da kaydedildi.

Ölüm koridorlarında yaşananlar

Kongrede, idam cezasının dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya gibi yerlerde bile hala uygulandığına dikkat çekildi. 1995'te Tokyo metrosunda gerçekleştirilen sarin gazı saldırısının sorumlusu Şoko Asahara ve tarikat üyeleri idam edilmişti.

İşte hala idam cezası uygulanan ülkeler;

Afganistan

Hindistan

Nijerya

Amerika Birleşik Devletleri

İran

Japonya

Tayvan

Kuveyt

Zimbabve

Libya

Tayland

Guyana

Uganda

Bangladeş

Irak

Endonezya

Botsvana

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahamas

Küba

Belarus

Yemen

Suudi Arabistan

Vietnam

Suriye

Mısır

Güney Sudan

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Etiyopya

Çin

Sudan

Komorlar

Somali

Barbados

Malezya

Çad

Pakistan

Umman

Singapur

St Kitts ve Nevis

St Lucia

Bahreyn

Kuzey Kore

Ekvatoryal Gine

St Vincent ve Grenadines

Filistin

Trinidad ve Tobago

Lesoto

Antigua ve Barbuda

Belize

Dominika

Jamaika

Ürdün