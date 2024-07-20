Ünlü yönetmen Tim Burton, 36 yıl sonra Beterböcek karakterini yeniden beyaz perdeye taşıyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara’nın başrollerini paylaştığı devam filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Efsane kadro geri dönüyor

Tim Burton’ın klasikleşen Beterböcek filmi, 36 yıl aradan sonra devam filmi ile geri dönüyor. Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton, Lydia Deetz rolüyle Winona Ryder ve Delia Deetz rolüyle Catherine O'Hara, yeniden seyirci karşısına çıkacak. Devam filminde kadroya yeni katılan isimler ise Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux.

Filmin konusu

Beklenmedik bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç nesli Winter River'daki evlerine geri döner. Beterböcek'in hâlâ peşini bırakmadığı Lydia'nın hayatı, asi genç kızı Astrid'in tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfetmesiyle altüst olur. Bu maket, Öbür Dünya'ya açılan kapının kazara açılmasına sebep olur. Her iki dünyada da sorunlar baş göstermeye başlar ve birinin Beterböcek'in adını üç kez söylemesiyle yaramaz iblis geri döner.

Görsel efektler ve makyajda sadakat

1989'da En İyi Makyaj Akademi Ödülü’nü kazanan ilk film gibi, devam filmi de orijinaline sadık kalınarak tamamen makyaj, gerçekçi efektler ve kuklalar ile çekildi. Burton, bilgisayar destekli özel efektlerden mümkün olduğunca kaçınarak seyircilere nostaljik bir deneyim sunmayı hedefliyor.