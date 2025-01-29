İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın dönüşümü için önemli bir adım attı. Kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark’ta yıllardır süren lunapark işletmesinin tahliye süreci başlatıldı. Beton zeminler kaldırıldıktan sonra bu alana, kent halkının faydalanabileceği bir botanik bahçesi veya arboretum inşa edilecek.

Lunapark kapanıyor, doğaya yer açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla başlatılan dönüşüm süreci, Kültürpark’ın içindeki uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren lunaparkın tahliyesiyle başladı. 29 Ocak’ta resmi olarak başlatılan tahliye süreci kapsamında, lunaparkın bulunduğu alan boşaltılıyor ve beton zeminler kaldırılacak. Bu alan, şehrin yeşil alan dokusuna katkı sağlamak amacıyla botanik bahçesi ya da arboretum olarak yeniden düzenlenecek.

Yeşil alanın artırılması için kararlı adımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ı yeniden kente kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Lunaparkın tahliyesi ile boşalan alanın botanik bahçesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Kültürpark’ta uzun yıllardır süren ticari işletmelerin tahliye edilmesiyle, yeşil alan metrajı artırılacak ve yeni ağaç dikimleri yapılacak. Bu kapsamda, parkın kullanım alanları kent halkının daha verimli bir şekilde faydalanabileceği şekilde yeniden dizayn edilecek.

Uzun süreli çekişmeli süreç sonunda adım atıldı

Kültürpark içindeki lunapark işletmesinin tahliyesi uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve işletme arasında, yıllarca hukuki bir ilişki bulunmadığı için bu süreç pek çok kez hukuki engellerle karşılaşmıştı. 2024 yılı boyunca yapılan görüşmelerin ardından, işletmeye tahliye için son bir süre verilmiş ve hukuki yollarla bu süreç başlatılmıştı. Belediye, hukuksuz işgalin sona erdirilmesi için gerekli adımları atarak, lunaparkın tahliye edilmesi için yasal prosedürleri uygulamaya koydu.

Belediyeden açıklama: ‘İşgal hukuksuzdu’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, lunapark işletmesinin basında yer alan açıklamalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Belediye, işletmenin yıllardır hukuksuz bir şekilde Kültürpark’ta faaliyet gösterdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, lunapark işletmesinin ödediği bedelin ecrimisil olduğu ve geçmişteki işgal için ödeme yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, işletmenin tahliye sürecine karşı yürütme durdurma kararı almasının ardından, Belediye’nin itirazlarıyla kararın iptal edildiği belirtildi. Belediye, tahliye sürecinin hukuki olarak doğru bir şekilde ilerlediğini duyurdu.

Kültürpark’taki dönüşüm hızla devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ı yeniden doğayla iç içe bir alana dönüştürmek için çalışmalarını sürdürecek. Kentin akciğeri sayılan bu önemli alan, yeşil dokusunun artırılması ve halkın daha fazla faydalanabilmesi için yeniden planlanacak. Dönüşüm sürecinin, İzmir’e daha yeşil bir yaşam alanı sunması bekleniyor.