Yeni teklisiyle dinleyicilerini bir kez daha büyüleyen Betül Demir, şarkının fotoğraf çekimlerinde altın rengi ceketiyle göz kamaştırdı. Ünlü sanatçı, son dönemdeki üretkenliği ve kariyerinde yakaladığı başarıyla ilgili olarak, “Hayatımın en verimli dönemindeyim. Altın çağımı yaşıyorum diyebilirim,” şeklinde konuştu.

Müziğe olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Demir, yeni projeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. "Hala Sendeyiz" şarkısı, enerjik yapısıyla müzik listelerinde kısa sürede yükselirken, Demir'in kariyerindeki başarılı yükselişin bir başka adımı olarak görülüyor.