İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kuyumculuk yapan Duygu G., son aylarda defalarca silahlı saldırının hedefi oldu. Son olarak 15 Temmuz’da ve ertesi gün iş yerine kasklı saldırganlar tarafından ateş açıldı. Olaylarda iş yeri sahibi şans eseri yara almazken, yanında bulunan B.K. isimli kadın yaralandı.

14 yaşında tetikçiler yakalandı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırının ardından güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Operasyonda M.K. (14) ve A.D. (14) isimli iki çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 kilo 195 gram marihuanna, 560 gram kokain, hassas teraziler ve ruhsatsız silahlar bulundu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Ev hapsine çarptırıldılar

Emniyette sorguları tamamlanan iki çocuk, “kasten yaralama”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliği tehlikeye sokma” suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 14 yaşındaki iki şüpheliyi adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsine gönderdi.

Tetikçileri boşanmak istediği eş tutmuş

Soruşturma derinleştikçe saldırıların ardındaki isim de ortaya çıktı. Duygu G.’nin boşanmak istediği eşi Özkan G.’nin yurt dışından saldırıları organize ettiği tespit edildi. Çocuklara tetikçilik karşılığında “Evinize beyaz eşya alacağım, sizi yurt dışına çıkaracağım” diyerek vaatlerde bulunduğu belirlendi.

Dükkan defalarca kurşunlandı

Aynı kuyumcunun daha önce de üç kez silahlı saldırıya uğradığı, bu olaylarla bağlantılı sekiz kişinin tutuklandığı öğrenildi. Son olaylarda iş yerinin kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.