Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını 2. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici süreyle ziyarete kapatılırken, tahliye edilen köy sayısı 6’ya ulaştı.

Yangın kısa sürede büyüdü

Yangın, dün saat 16.28 sıralarında Gelibolu’ya bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri civarında çıktı. Bölgeden yükselen alevler, kuvvetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

“Vatandaşlarımız güvenli alanlara alındı”

Çanakkale Valiliği, son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükselmiştir. Şu ana kadar yangın herhangi bir yerleşim yerine ulaşmamıştır. Vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Vali Toraman’dan açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çanakkale-Gelibolu-Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor” dedi.

Tarihi Alan’da girişler durduruldu

Yangının etkili olduğu bölgede, ziyaretçilerin güvenliği için bazı alanlar geçici olarak ziyarete kapatıldı. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, yaptığı açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalıdır” bilgisini paylaştı.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor.