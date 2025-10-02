İstanbul Bebek'teki tarihi Beyaz Köşk, dördüncü ihalede alıcı buldu. 1 milyar 116 milyon TL bedelle satılan köşkün yeni sahibi, tekstil ve denizcilik sektörlerinde tanınan iş insanı Ali Bekmezci oldu. Köşk, FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e aitti ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF’ye devredilmişti.

2024'ün Mayıs ayında ihaleye çıkarılmıştı

Beyaz Köşk, geçtiğimiz yıllarda birkaç kez satışa çıkarılmıştı. İlk satış girişimi, 2024 Mayıs ayında 750 milyon TL bedelle yapılmış, ancak alıcı bulunamamıştı. 2025’te yapılan üç ihalede de talep yetersizliği nedeniyle satış gerçekleşmemişti. Nihayet dördüncü ihalede, 1 milyar 116 milyon TL'lik teklif ile köşk alıcı buldu.

Yeni sahibi Ali Bekmezci oldu!

Beyaz Köşk’ün yeni sahibi Ali Bekmezci, tekstil ve denizcilik sektörlerinde önemli bir isim. Bekmezci, BEKS Çorap ve İç Giyim markasının sahibi olup, 2021 yılında denizcilik sektörüne de giriş yaptı. Bekmezci Ailesi’nin iştiraki Beks Denizcilik, beş gemilik bir yatırımdan sonra sektörde hızla büyüdü. Ali Bekmezci'nin aynı zamanda İstanbul merkezli Beks Shipping adlı bir gemi yönetim ve armatörlük şirketi de bulunuyor.

İstanbul'daki en değerli yapılardan biri

Beyaz Köşk, 2 bodrum katı, zemin katı, 1 normal katı, çatı katı ve terasıyla toplamda 695 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Ayrıca 208 metrekarelik bir terasa da sahip olan köşk, İstanbul Boğazı'nda yer alan en değerli yapılar arasında yer alıyor. 2’nci derece eski eser niteliğindeki bu yapı, lüks konutlar arasında önemli bir yer tutuyor.

Uzun süredir alıcı bulamıyordu

Köşk, Akın İpek’in sahip olduğu Koza-İpek Holding’e aitken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilmişti. Yapılan ihalelerde uzun süredir alıcı bulunamayan Beyaz Köşk, sonunda Ali Bekmezci tarafından 1 milyar 116 milyon TL'ye satın alındı. Tapu devri işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.