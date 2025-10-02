Altının gram fiyatı, 7 Ekim 2025 tarihinde güne yükselişle başladı ve 5 bin 180 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dün, ons fiyatındaki artışla paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı. Bugün ise, gram altın saat 09:25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 5 bin 180 liradan işlem görmekte.

Altın fiyatları yükseliyor

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Dün, ons fiyatındaki artışla birlikte altının gramı 5 bin 166 liradan kapanmıştı. Bugün ise, gram altın yüzde 0,3 oranında bir artış göstererek 5 bin 180 liraya ulaştı.

Çeyrek altın 8 bin 623 TL'den satılıyor

Çeyrek altının satış fiyatı 8 bin 623 lira, Cumhuriyet altınının fiyatı ise 34 bin 387 lira seviyesinde. Altın piyasasında yaşanan bu artışlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Altının onsu yükselişte

Altının ons fiyatı da güne yükselişle başladı. Şu sıralarda ons altın, yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolardan işlem görmekte. ABD’deki özel sektör istihdam verilerinin ardından altın fiyatları bu artışı sürdürüyor.

ABD’de özel sektör istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor. Verilerin ardından, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu durum altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Federal hükümetin kapanması etkiliyor

ABD'deki federal hükümetin kapanması, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu gelişme, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.

Analistler, altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 700 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti. Yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.