Sinema dünyası büyüleyici hikayeleri ve unutulmaz karakterleri ile hepimizi etkisi altına alıyor. Birbirinden etkileyici başyapıtlar, beyaz perdede birçok kişi tarafından izlenirken büyük beğeni topluyor. Peki bu filmlerden gişede en çok hasılat elde edenleri hangileri? İşte yanıtı...

Furious 7

2015 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 1 milyar 516 milyon 045 bin 911 dolar hasılat elde etmiştir. Hızlı ve Öfkeli serisinin yedinci filmi olan Furious 7, ekibin bir önceki filmdeki olayların intikamını almak için bir araya gelmesini konu alıyor.

Yenilmezler (Avengers)

2012 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 1 milyar 518 milyon 812 bin 988 dolar hasılat elde etmiştir. Marvel Sinematik Evreni’nin altıncı filmi olan Yenilmezler, birçok süper kahramanın bir araya gelerek dünyayı tehdit eden bir düşmanı durdurma çabalarını konu alıyor.

Aslan Kral

2018 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 1 milyar 657 milyon 870 bin 986 dolar hasılat elde etmiştir. Disney’in orijinal Aslan Kral animasyonunun canlı aksiyon uyarlaması olan bu film, genç aslan Simba’nın hikayesini anlatıyor.

Jurassic World

2015 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 1 milyar 671 milyon 713 bin 208 dolar hasılat elde etmiştir. Jurassic Park serisinin dördüncü filmi olan Jurassic World, orijinal parkın yıkılmasından 22 yıl sonra geçiyor.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

2018 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 2 milyar 048 milyon 359 bin 754 dolar hasılat elde etmiştir. Marvel Sinematik Evreni’nin 19. filmi olan Sonsuzluk Savaşı, Thanos’un sonsuzluk taşlarını toplama çabalarını ve onu durdurma çabalarını konu alıyor.

Star Wars: Güç Uyanıyor

2015 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 2.068.223.624 dolar hasılat elde etmiştir. Star Wars serisinin yedinci filmi olan Güç Uyanıyor, orijinal üçlemenin 30 yıl sonrasında geçiyor.

Titanik

1997 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 2 milyar 194 milyon 439 bin 542 dolar hasılat elde etmiştir. James Cameron’ın yönettiği bu romantik dram, tarihin en ünlü gemi felaketlerinden birini konu alıyor.

Avatar: Suyun Yolu

2022 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 2 milyar 296 milyon 300 bin dolar hasılat elde etmiştir. Avatar’ın devam filmi olan bu film, orijinal filmin hikayesini sürdürüyor.

Avengers: Endgame

2019 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 2 milyar 797 milyon 501 bin 328 dolar hasılat elde etmiştir. Marvel Sinematik Evreni’nin 22. filmi olan Endgame, Thanos’un evrendeki tüm canlıların yarısını yok etmesinin ardından kalan Avengers ekibinin onu durdurma çabalarını konu alıyor.

Avatar

2009 yılında vizyona giren bu film, dünya çapında toplamda 2 milyar 923 milyon 706 bin 026 dolar hasılat elde etmiştir. James Cameron’ın yönettiği bu bilim kurgu filmi, uzak bir gezegende geçen bir hikayeyi anlatıyor.