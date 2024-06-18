Google, dün başlayan I/O 2024 geliştirici konferansı kapsamında yapay zeka modeli Gemini'ye yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Bu özellik, kullanıcıları dolandırıcılık amaçlı yapılan aramalardan korumayı amaçlıyor.

Gemini Nano kullanıcıları uyarıyor

Gemini'nin Android telefonlarda yerleşik ve çevrim dışı olarak kullanılmasını sağlayan küçültülmüş versiyonu olan Gemini Nano, bu yeni özelliğin merkezinde yer alıyor. Gemini Nano, yapay zeka kullanarak aramalar sırasında dolandırıcılık girişimlerini tespit edebiliyor ve kullanıcıları uyarabiliyor.

Dolandırıcıların bir adım ötesinde

Yapay zeka, kullanıcının karşısındakinin dolandırıcı olma ihtimalini analiz ediyor ve şüpheli aktiviteler tespit ederse kullanıcıyı görüşmeyi sonlandırmaya teşvik ediyor. Bu şüpheli aktivitelere kimlik veya kredi kartı bilgilerinin istenmesi gibi örnekler verilebilir.

Uyaracak ve gizleyecek

Google, kullanıcıların Gemini Nano'yu isteğe bağlı olarak açıp kapatabileceğini ve özelliğin sadece cihaz içinde işleyeceğini vurguluyor. Bu sayede Gemini Nano gizli kalacak ve konuşmalara ulaşılamayacak.

Ne zaman kullanabileceğiz?

Google, dolandırıcılık aramalarına karşı korumayı artıran bu yeni özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını henüz açıklamadı. Ancak yıl içinde bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayı planladıklarını duyurdu.

Dolandırıcılara karşı büyük mücadele

Dolandırıcılık vakalarının hızla arttığı bir dönemde, Gemini Nano'nun kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı korumada önemli bir rol oynaması bekleniyor.