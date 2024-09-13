Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız beyaz plastik sandalyeler, pratikliği ve düşük maliyetiyle özellikle açık alanlarda tercih ediliyor.Beyaz plastik sandalyeler, günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkan son derece yaygın bir mobilya türüdür. Bu sandalyelere aslında "monoblok sandalye" denir ve bu terim, Fransızca'da "tek blok" anlamına gelir.

"Monoblok sandalye" olarak bilinen bu mobilyalar, polipropilen adı verilen bir tür termoplastikten tek parça halinde üretiliyor. Bu üretim yöntemi sayesinde sandalyeler hızla ve ucuza üretilebiliyor, bu da onları her ülkede yaygın hale getiriyor.

Geçmişi 20. yüzyıla kadar dayanıyor

Sosyal teorisyenler tarafından küreselleşmenin bir simgesi olarak kabul edilen bu sandalyelerin geçmişi 20. yüzyıla kadar uzanıyor. İtalyan tasarımcı Vico Magistretti ve Kanadalı Douglas Simpson gibi isimlerin tasarımları, monoblok sandalyelerin temelini attı. Günümüzde ise bu sandalyeler her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Ancak plastik kullanımına karşı artan çevresel endişeler, bu sandalyelerin geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Çevre dostu alternatiflerin yaygınlaşmasıyla plastik sandalyelerin yerini daha sürdürülebilir çözümler alabilir.