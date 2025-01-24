Beyaz Saray, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım’da başlayan ateşkes anlaşmasının süre uzatımına acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ABD, İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinde ek süre talep ettiğini ve bu talebin önemine dikkat çekti.

ABD, İsrail’in Lübnan’dan çekilmesini istedi

İsrail’in Lübnan’daki 27 Kasım’daki ateşkes anlaşmasının ardından, çekilme sürecinde birkaç gün kala, ABD’den ek süre talep etmesi gündeme geldi. Beyaz Saray, ateşkesin geçici uzatılması gerektiğini vurgulayarak, İsrail ordusunun Lübnan’dan çekilmesi gerektiğine dair baskı yapmayı sürdürdü. Ancak İsrail, Hizbullah’ın Lübnan ordusunun desteğiyle ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle çekilme tarihini ertelemeyi talep etti.

Ateşkesin geçici uzatılması gerekiyor

Beyaz Saray’ın açıklamasında, İsrail ordusunun güney Lübnan’dan çekilmesinin zamanında gerçekleştirilmesi için baskılar olmasına rağmen, İsrail hükümetinin ek süre istediği belirtildi. İsrail güvenlik yetkilileri, Hizbullah’ın ateşkesi ihlal etmeye devam etmesi nedeniyle çekilmenin ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

60 gün içinde çekilme planı, ancak çekilme süresi uzatılabilir

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde, 26 Ocak 2025'e kadar Lübnan’ın güneyinden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, güvenlik gerekçeleriyle bu süreci erteleme talebinde bulundu. Ateşkese rağmen İsrail'in devam eden ihlallerinin de kaydedildiği bildirildi.