Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi, toplu sözleşme sürecinin sonuçlarını merakla bekliyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belli olmasının ardından gözler, kamuda çalışan işçilerin alacağı toplu sözleşme kararına çevrildi. Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de dahil olduğu pek çok kamu kurumunda çalışan işçilerin kaderini belirleyecek bu süreç hakkında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamalarda bulundu.

Mahmut Arslan: Toplu sözleşme süreci 2025’te başladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının 47. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Arslan, toplu sözleşme sürecinin 1 Ocak 2025 itibarıyla başladığını belirterek, konfederasyona bağlı yaklaşık 370 bin kamu işçisinin sözleşme hazırlıklarını önemli bir aşamaya getirdiklerini vurguladı.

Toplu sözleşme müzakerelerinde koordinasyon devrede

Arslan, toplu sözleşme müzakerelerinin HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in koordinasyonuyla yürütüleceğini ve bunun hem sendikalar hem de işçiler için süreci kolaylaştırıcı bir etki yaratacağını ifade etti. Ayrıca, kamu işçilerine yönelik çerçeve protokolünün oluşturulması için çalışmalarının devam ettiğini belirten Arslan, "HAK-İŞ, kamu çerçeve protokolü müzakerelerinde tek yetkili olacak ve bu süreci yönlendirecek." dedi.