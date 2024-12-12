2022 yılında seyirciyle son kez buluşan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın yeni sezonunda jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk'ün oturacağı iddiaları gündemdeydi. Ancak ünlü şovmenden, bu konuda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyazıt Öztürk'ten Yılbaşı Müjdesi

Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şovmen, yılbaşında TV8 ekranlarında olacağını duyurdu. Ancak hangi programda yer alacağına dair kesin bir bilgi vermedi. Bu açıklama, sosyal medyada O Ses Türkiye ile ilgili dedikoduları daha da güçlendirdi.

Öztürk'ün "Yılbaşı akşamı ekranda olacağım ve kanalım da TV8" açıklaması, izleyicileri heyecanlandırırken, hangi projede yer alacağına dair tahminler de artmaya başladı. Beyazıt Öztürk’ün, yıllardır ekranlarda izlediğimiz Beyaz Show programı veya başka bir yeni projeyle ekranlarda olacağı konuşuluyor.

O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonu Geliyor

O Ses Türkiye, 2022’den sonra büyük bir heyecanla bekleniyordu. Yarışma programının yeni sezonuna başvurular geçtiğimiz günlerde başlamış, tanıtım fragmanı da yayınlanmıştı. Ancak yayın tarihi hala açıklanmamıştı. Sosyal medyada, Beyazıt Öztürk'ün O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer alacağı iddiaları ise merak uyandırmıştı.

Programın yeni sezonunda, birbirinden yetenekli yarışmacıların şarkılarını seslendireceği ve jüri üyelerinin de büyük bir dikkatle seçileceği bekleniyor. Herkesin beklediği büyük sürpriz ise, Beyazıt Öztürk’ün de bu sezon jüri koltuğunda yer alıp almayacağına dair olacak.

Beyazıt Öztürk'ün Geri Dönüşü İzleyicileri Heyecanlandırdı

Beyazıt Öztürk’ün yılbaşı akşamı TV8 ekranlarında olacağını açıklaması, izleyicileri yeni programına dair büyük bir merak içinde bıraktı. O Ses Türkiye gibi büyük bir formatta yer alması, şovmenin geri dönüşü için en uygun an olabilir. Herkes, Beyazıt Öztürk’ün ekranlara hangi projeyle döneceğini ve nasıl bir sürpriz yapacağını heyecanla bekliyor.

Sonuç olarak, Beyazıt Öztürk’ün TV8 ekranlarında yılbaşı akşamı izleyicilerle buluşacağı kesin, fakat hangi programla geri döneceği hala büyük bir merak konusu.