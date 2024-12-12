Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyunda “konum vergisi” olarak bilinen yeni düzenleme, coğrafi veri sistemleriyle ticaret yapan şirketleri etkiliyor. Harita ve navigasyon hizmetlerinden gelir elde eden işletmelere ciddi yükümlülükler getirildi.

Yeni düzenleme, Türkiye'nin ulusal coğrafi verilerinin ticari amaçlarla kullanılmasını düzenlemeyi hedefliyor. Yasa Harita ve navigasyon platformlarını (Google Maps, Yandex Maps, Apple Maps gibi), uydu görüntüleme ve araç takip sistemlerini, coğrafi veri tabanlı yazılımlar üreten ve ticaret yapan işletmeleri kapsıyor.

Bireylerin veya küçük işletmelerin sosyal medya konum paylaşımları gibi işlemler bu yükümlülüğün dışında bırakıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konum paylaşımı yapan küçük esnafın bu vergiden muaf olduğunu açıkladı​

İzin belgesi zorunluluğu ve cezalar

Şirketler, coğrafi verileri kullanmadan önce izin belgesi almak zorunda. İzin bedelleri ise işletmenin yıllık net satışlarına göre belirleniyor:

Ceza yerli şirketlerde bin 750 liradan 1 milyon 750 bin liraya kadar değişiyor.

Yabancı şirketlerde ise yerli işletmelere göre bin 250 kat daha yüksek bir katsayı uygulanıyor; bu tutar 100 milyon lirayı aşıyor.

Belge alınmadan faaliyet gösteren şirketlere yıllık izin bedelinin en yüksek tutarı kadar ceza kesilecek. Yabancı firmalar için bu ceza iki kat olarak uygulanacak​

Amaç ne?

Düzenleme ile Türkiye’ye ait coğrafi verilerin daha etkin denetlenmesi, ekonomik faydalarının artırılması ve sürdürülebilir veri yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bakanlık, elde edilen gelirlerin coğrafi bilgi altyapısını güçlendirmek için kullanılacağını belirtti​

Konum vergisi, özellikle uluslararası teknoloji devlerini ve büyük ölçekli harita hizmet sağlayıcılarını hedef alırken, bireyler ve küçük işletmeler için herhangi bir ek yükümlülük getirmiyor. Düzenleme ile Türkiye’nin coğrafi veri alanındaki hâkimiyetinin artırılması amaçlanıyor.