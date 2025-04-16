İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltı işlemi, daha önce görevden alınan ve tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de yer aldığı soruşturma dosyasına dayandırıldı.

Soruşturma eski başkan üzerinden derinleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fidan Gül hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Kararın, eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklandığı dosyaya eklenen yeni deliller doğrultusunda alındığı belirtildi.

Ev ve makam odasında arama yapıldı

Gözaltı kararı sonrası Fidan Gül’ün hem ikamet adresinde hem de Beykoz Belediyesi’ndeki makam odasında arama yapıldı. Aramalarda dijital materyaller ile çeşitli belgelere el konulduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Fidan Gül, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce 12 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.