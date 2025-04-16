İmralı süreci kapsamında yargıda yeni düzenlemeler mi geliyor? DEM Parti ile Adalet Bakanlığı görüşmesinde hangi başlıklar masada?

İmralı süreci yargıda hangi değişiklikleri gündeme getirdi?

İktidarın “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yeniden başlattığı çözüm süreci benzeri girişim, yargıda köklü değişiklik tartışmalarını da beraberinde getirdi. DEM Parti aracılığıyla yürütülen temaslar, Adalet Bakanlığı nezdinde yargısal düzenlemeleri gündeme taşıdı. Peki, hangi yasa maddeleri değişebilir? Hangi suçlar yeniden değerlendirilecek?

Hangi kanunlarda değişiklik öngörülüyor?

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sürecin yargısal boyutunda iki önemli yasa mercek altında:

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Terörle Mücadele Kanunu (TMK)

Özellikle infaz sürelerinin gözden geçirilmesi, hasta mahkûmların tahliyesi ve müebbet hapis cezalarına yönelik yeni düzenlemeler masada.

Hasta tutuklular için ne talep ediliyor?

DEM Parti, hasta tutukluların serbest bırakılmasına yönelik özel bir düzenleme istiyor. Ceza infaz yasasında yer alan “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına ara verilmez” hükmünün kaldırılması ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilebilme imkanı sağlanması hedefleniyor.

Müebbet hapis mahkûmları koşullu salıverilebilecek mi?

Meclis'e sunulan yasa tekliflerine göre, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan mahkûmların da belirli koşullar altında koşullu salıverilme hakkı elde etmesi isteniyor. Bu durum, özellikle siyasi tutuklular için “umut hakkı” kapsamında değerlendiriliyor.

AİHM kararı ne anlama geliyor?

DEM Parti, sunduğu yasa tekliflerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Öcalan/Türkiye davasına atıfta bulunuyor. AİHM kararına göre, müebbet cezalarının 25 yıl sonunda gözden geçirilmesi ve serbest bırakılma ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

HSK seçimlerinde DEM Parti’ye kontenjan verilecek mi?

16-17 Mayıs’ta yapılacak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinde 7 yeni üye Meclis tarafından seçilecek. Kulislerde DEM Parti’ye bir üyelik kontenjanı verileceği konuşuluyor. Bu adım, yargı reformu kapsamında siyasi uzlaşının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Süreçte yeni bir anayasal değişiklik gündeme gelebilir mi?

Yargıda yapılacak değişikliklerin sadece yasal düzenlemelerle sınırlı kalmayabileceği, bazı anayasal yorumların da yeniden şekillendirileceği konuşuluyor. Ancak bu aşamada anayasa değişikliği için geniş bir toplumsal ve siyasal uzlaşıya ihtiyaç duyuluyor.

Görüşme ne zaman? Masada kimler olacak?

DEM Parti İmralı heyetinden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın öncülüğünde bir heyet, önümüzdeki cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ankara’da bir araya gelecek. Görüşmede yalnızca yargı boyutu değil, genel çözüm süreci çerçevesi de değerlendirilecek.

Yasal düzenlemeler ne zaman hayata geçebilir?

Hazırlanan yasa teklifleri halihazırda TBMM gündeminde bulunuyor. Hükümetin onay vermesi ve AK Parti grubunun desteğiyle bu düzenlemelerin önümüzdeki birkaç ay içinde yasalaşabileceği belirtiliyor.

Bu süreçte en çok hangi başlıklar tartışılıyor?

Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının koşulları

Ceza infaz sisteminde “insani” düzenlemeler

AİHM kararlarının iç hukuka entegrasyonu

DEM Parti’ye yargı içinde temsil hakkı İzmir’de silahlı suç örgütü operasyonu