Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, görev süresince karşılaştığı hakaret ve cinsiyetçi söylemler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, belediyede yürüttüğü hizmetlerin adil ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

Gürzel, Beykoz Belediyesi Başkan Vekilliği görevini 10 Mart 2025’ten bu yana yürütüyordu. Görev süresi boyunca, seçilmiş belediye başkanının kişisel hırslarını gerçekleştirmediği için hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını belirtti.

Geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerinde düzenlenen konserlerin ihale sürecinde usulsüzlük iddialarıyla Beykoz başsavcılığı soruşturma başlattı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 20 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alındı. Köseler 3 Mart’ta tutuklanıp görevden alındı; yerine Gürzel seçildi.

Yaklaşık altı ay sonra Köseler ve bazı tutuklular tahliye edildi, ertesi gün beş kişi yeniden tutuklandı. Bu süreç, Gürzel’in istifa kararını tetikledi.

Partiden destek görmediğini açıkladı

Gürzel, CHP yönetiminden destek görmediğini ve parti içinde çözüm girişimi bulunmadığını belirtti. Görevine devam ederken karşılaştığı psikolojik baskılar ve iftiralar nedeniyle partisinden ayrılma kararı aldığını söyledi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Gürsel'in X'ten yaptığı paylaşım şöyle:

“Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevini 10.03.2025 tarihinden bugüne kadar yapmaktayım. Bu göreve gelirken ve görevde bulunduğum süre boyunca doğruluk, adalet ve kamu yararının üstünlüğünü ilke edinmiş bir siyasetçi olarak tek önceliğim; Beykoz Belediyesi’ndeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.

Ne var ki; görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık, seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubundaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.

Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhatap alınmadığımı, savunulmadığımı, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yaptığımız birlikteliğin ise asla umurlarında olmadığını gördüm.

Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım.

Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim.

Son olarak tüm bunlara rağmen katıldığım Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlarının bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumun artık katlanılmaz bir hale gelmiştir.

Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.”