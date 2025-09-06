Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı. İki gün önce 26 kişiyle birlikte tahliye edilen Köseler, evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak cezaevine götürülecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler hakkında yürütülen soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla tahliyesine itiraz etti. Savcılık, Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin de serbest bırakılmalarına itiraz ederek yeniden tutuklanmalarını talep etti.

17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddetti, ancak üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi Köseler ve diğer isimlerin tutuklanmasına karar verdi. Polis ekipleri, verilen karar doğrultusunda Köseler’i evinde gözaltına aldı.

Savcılığın açıklamasında, suçun vasfı ve mahiyeti ile delillerin tamamının henüz toplanmamış olması gerekçe gösterildi. Bu nedenle, yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı vurgulandı.

Köseler’in yeniden gözaltına alınmasıyla birlikte, soruşturma sürecinin ve cezaevine dönüşünün önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.