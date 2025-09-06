Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gıda alanında önemli bir adım daha attı. Ahmetli ilçesinde hizmete giren Halk Ekmek ve Halk Mandıra şubeleri, hem vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunacak hem de yerel üreticilere destek sağlayacak.

Hizmete açılan şubelerin açılışı Ulu Cami Mahallesi Çakırcalı Mehmet Efe Caddesi’nde gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Recep Öztürk, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üreticiye ve vatandaşa aynı anda destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılışta yaptığı konuşmada projeyi Merhum Başkan Ferdi Zeyrek döneminde başlatılan çalışmaları geliştirerek devam ettirdiklerini belirtti. Dutlulu, “Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın içindeki tüm ürünler kooperatiflerden temin ediliyor. Böylece hem vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunuyoruz hem de üreticilerimizi destekliyoruz. Bu hizmet Ahmetli’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Başkan Dutlulu ve Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Halk Ekmek ve Halk Mandıra’dan ilk satışları gerçekleştirerek şubelerin hizmete başladığını sembolik olarak gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Büfeleri ve Halk Mandıra şubelerinin sayısını artırarak, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hem üreticiyi hem de tüketiciyi desteklemeye devam ediyor. Ahmetli’de açılan yeni şubelerle birlikte ilçedeki vatandaşlar, uygun fiyatlı ve güvenilir gıda ürünlerine daha kolay erişim sağlayacak.