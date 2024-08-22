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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İddiaya göre, O.Y. yönetimindeki 34 KRS 029 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir siteden çıkan 34 GAP 263 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, refüje vurdu ve takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazada yaralandı.

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