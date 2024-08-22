Çevreye verdiğimiz uzun vadeli zararı telafi etmek için bilinçli tüketim yeterli değil; iş yapış biçimlerimizde köklü değişiklikler de gerekiyor. 2050 yılına kadar net sıfır karbon ayak izine ulaşma hedefi, yaşam biçimimizi ve kariyer planlarımızı yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte, giderek daha fazla önem kazanan "yeşil meslekler" öne çıkıyor.

Yeşil mesleklerin tanımı ve özellikleri

Bir işi "yeşil" yapan nedir? Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre, yeşil işler dört ana özelliğe sahip olmalıdır: Sera gazı emisyonlarını azaltmak, ekosistemi korumak, enerji ve kaynak tüketimini düşürmek ve atık üretimini önlemek. Bunun yanı sıra, sosyal sürdürülebilirlik de önemlidir; adil ücretler, çalışan hakları ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Yeşil mesleklerin artışı ve işgücü açığı

ILO, 2030 yılına kadar dünya genelinde 18 milyon yeni yeşil işin yaratılacağını öngörüyor. Ancak bu işler için gerekli becerilere sahip yeterli sayıda çalışan bulunmuyor. Özellikle kadınlar, yeşil mesleklerde dezavantajlı bir konumda. Dünya Ekonomik Forumu’nun Future of Jobs raporu, yeşil rollere yönelik işe alımların son dört yılda genel işe alım oranını geride bıraktığını gösteriyor.

Yeşil mesleklerin örnekleri

Yenilenebilir enerji mühendisi

Rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini sağlamak için yenilikçi çözümler tasarlayan mühendislerdir.

Yeşil bina tasarımcısı

Enerji verimliliği yüksek, çevre dostu binaların tasarımını yapan mimar ve mühendislerdir. Sürdürülebilir malzemeler kullanarak ve enerji tüketimini minimize eden çözümler sunarak yeşil şehirlerin inşasına katkıda bulunurlar.

Ekotarım uzmanı

Tarımsal faaliyetlerde doğa dostu yöntemler geliştiren ve su, toprak gibi kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayan uzmanlardır.

Yeşil beceri ve eğitim ihtiyacı

Yeşil mesleklerin sadece belirli rollerle sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanıyor. Sürdürülebilirlik analistleri, uzmanları ve yöneticileri gibi roller, LinkedIn’in en hızlı büyüyen iş kategorileri arasında yer alıyor. Ancak gerçek değişimi sağlamak için yeşil becerilere sahip rollerin hızla artması ve yaygınlaşması gerekiyor.