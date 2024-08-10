Günlük hayatta yemek seçerken genellikle tadını beğenip beğenmediğimiz ya da canımızın çekip çekmediği yemeği tercih ettiğimizi düşünebiliriz. Ancak Bristol Üniversitesi'nde görevli Prof. Jeff Brunstrom'un yaptığı araştırmalar, beslenme tercihleri konusunda beynimizin daha karmaşık bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Peki, beynimiz vücudumuzun ihtiyaçlarına göre mi yemek seçiyor, yoksa sadece lezzete mi odaklanıyor?

Beslenme zekamızın var olma ihtimali

Prof. Jeff Brunstrom, insanların yiyecek seçimlerinde içgüdüsel olarak vücudunun ihtiyaçlarına uygun gıdalar mı tercih ettiğini yoksa tamamen tat ve lezzet odaklı mı hareket ettiğini merak ediyordu. Bu sorunun yanıtını arayan Brunstrom, gazeteci Mark Schatzker ile birlikte, beslenme zekamızın olup olmadığını araştıran bir çalışmaya imza attı. Schatzker, hayvanların doğada içgüdüsel olarak ihtiyaçlarına göre beslendiğini ve bu özelliklerin insanlarda da bulunabileceğini öne sürdü.

Geçmişten günümüze bilimsel veriler

İkili, 1930'larda yapılmış bir çalışmaya ulaştı. Bu çalışmada, anne sütünü yeni bırakmış 30 bebeğe çeşitli yiyecekler sunulmuş ve hangi yiyecekleri seçecekleri gözlemlenmişti. Bebeklerin vitamin ve besin değeri yüksek gıdaları tercih ettiği görülmüştü. Bu bulgular, Brunstrom ve Schatzker’in araştırmalarına ilham verdi. Yeni bir deneyde, katılımcılara farklı meyve fotoğrafları gösterildi ve hangisini seçecekleri soruldu. İlginç bir şekilde, çoğu kişi besin değeri en yüksek meyveleri seçti.

Ulusal diyet ve beslenme araştırması sonuçları

Bu bulgularla doğru yolda olduklarını düşünen Brunstrom ve Schatzker, Ulusal Diyet ve Beslenme Araştırması tarafından toplanmış binlerce kişinin beslenme günlüğünü inceledi. Sonuçlar, insanların genellikle besin değeri yüksek gıdalara yöneldiğini gösterdi. Ancak, bu veriler henüz kesin bir sonuca varmamışken, araştırmacılar beslenme zekamızın gerçek bir fenomen olup olmadığını anlamak için daha fazla derinlemesine araştırma yapıyorlar.

Beslenme zekası mı, tercih mi?

Bu çalışmalar, beslenme zekamızın olup olmadığı konusunda çarpıcı ipuçları sunuyor. Bununla birlikte, toplumda gıdaya erişim sorunu yaşayanlar veya zararlı gıdalarla beslenen bireyler göz önüne alındığında, beslenme zekasının varlığı sorgulanabilir. Belki de bazı insanlar bu zekayı geliştirmişken, bazıları sadece damak zevkine göre seçimler yapıyor.