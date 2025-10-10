Amerikalı bilim insanları, teknoloji bağımlılığının insan beynine etkilerini mercek altına aldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) yapılan araştırmaya göre, yapay zekayı (YZ) düzenli kullanan kişilerin beyinlerinde “yumuşama” olarak tanımlanan sinirsel zayıflama belirtileri görülmeye başladı.

“Beyin tembelleşiyor”

Dört ay süren araştırmada, ChatGPT gibi dil modellerini düzenli kullanan kişilerin beyin aktiviteleri izlendi.

Sonuçlar, insan beyninin düşünme ve hafıza kapasitesinde ciddi bir düşüşe işaret etti:

Katılımcıların %83’ü , birkaç dakika önce yapay zekanın yazdığı metni hatırlayamadı.

Sinir bağlantılarında %47 azalma tespit edildi.

Yaratıcı (alfa) ve aktif (beta) düşünme dalgalarında belirgin bir yavaşlama görüldü.

Yapay zeka görevleri %60 daha hızlı tamamlarken, insanın öğrenme hızı %32 oranında yavaşlıyor.

Gerçek hayatta tehlikeli örnekler

Yapay zekanın yanlış kullanımı, yalnızca laboratuvarla sınırlı değil.

Deloitte Avustralya , uydurma bilgiler içeren bir yapay zeka raporu nedeniyle milyonlarca dolar zarara uğradı.

İngiltere’de 16 yaşındaki Adam Raine, yapay zeka sohbet robotundan aldığı yanlış yönlendirmeler sonucu yaşamına son verdi.

“Kurumsal zombiler” dönemi

Eğitim ve iş dünyasında da etkiler gözlemleniyor. Öğretmenler, yapay zekayla hazırlanan ödevlerin “mükemmel ama ruhsuz” olduğunu söylüyor.

Bazı şirketler ise verimliliği artırmak isterken, bağımsız düşünemeyen çalışanlar yarattıklarını fark edip yapay zeka kullanımını sınırlandırmaya başladı.

Çözüm: Onu efendi değil, hizmetçi yapın

MIT araştırmacılarına göre çözüm, yapay zekayı reddetmek değil; eleştirel düşünceyle, bir “yardımcı” gibi kullanmak.

Yapay zeka bir bilinç değil, yalnızca olasılıklara göre kelime tahmini yapan bir sistem.

Gerçek zeka hâlâ insanda…