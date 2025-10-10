ABD, Çin ve İspanya’dan fizikçiler, evrenin geleceğine dair Büyük Çöküş (Big Crunch) senaryosunu araştırdı. Yeni modele göre, evren sonsuza dek genişlemeyecek; yaklaşık 20 milyar yıl içinde kendi üzerine çökecek.

Araştırmaya göre, evrenin toplam ömrü 33,3 milyar yıl. Bu da Büyük Patlama’dan bu yana (13,8 milyar yıl) yolun üçte birinin tamamlandığını gösteriyor.

Kozmolojik sabit ve karanlık enerji

Çalışmada, Einstein’ın genel görelilik teorisinde yer alan kozmolojik sabitin, sanılandan farklı olabileceği vurgulandı. Eğer sabit pozitif yerine negatif olursa, evrenin genişlemesi duracak ve çöküş başlayacak.

Araştırmacılar, karanlık enerjiye bağlı “ultra hafif aksiyon alanı” zamanla zayıfladığı için evrenin genişlemesinin önce hızlanacağını, 11 milyar yıl sonra ise bu etkinin tersine döneceğini belirtiyor.

Büyük Çöküş ne zaman olacak?

Model, evren şu anki boyutunun yaklaşık 1,7 katına ulaştığında genişlemenin duracağını ve ardından 8 milyar yıl sürecek bir çöküş evresinin başlayacağını öngörüyor.

Bilim insanları, senaryonun kesin olmadığını, ancak olası bir gelecek için önemli bir tahmin sunduğunu vurguluyor. Karanlık enerjinin doğası daha fazla gözlemle netleştiğinde, bu tahminler daha kesinleşebilir.