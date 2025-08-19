İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos’tan bu yana 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi su kesintilerinin, 31 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, kent genelinde su tasarrufunun önemine dikkat çekilerek, vatandaşların suyu israf etmemesi gerektiği vurgulandı.

Kesinti Programı Takip Edilebilir

İZSU, kesinti programına ilişkin detayların kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini duyurdu. Yetkililer, planlı kesintilerin su kaynaklarının korunması ve israfın önlenmesi amacıyla uygulandığını ifade etti.

Su Kurulu ve Kuraklık Tedbirleri

İZSU bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynaklarına karşı gerekli tedbirleri alıyor. Planlı kesintiler, özellikle gece saatlerinde su kullanımının azaltılması ve kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

İzmir halkı, su kesintileri süresince tasarrufa özen gösterirken, yetkililer de kesintilerin sürekliliği ve programın güncel takibi konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.