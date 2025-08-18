İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi için savcılık tutuklama talebinde bulundu. Şüphelilerin nöbetçi hakimliğe sevki ile soruşturma süreci devam ediyor.

Soruşturmanın Kapsamı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla takibe alındı.

Gözaltı İşlemleri

15 Ağustos’ta polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Adliyede şüphelilerin ifadelerini almak üzere 11 savcı görevlendirildi.

Tutuklama ve Adli Kontrol Talepleri

İfade işlemlerinin ardından, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 20 şüpheli için tutuklama talep edildi. Diğer 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemlerinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Gözaltına Alınan İsimler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney’in ablası Sabriye ve eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli, koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar ile firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Murat Ongun’un akrabası İbrahim Can Yaman ve çok sayıda diğer şüphelinin de soruşturma kapsamına dahil olduğu belirtildi.

Soruşturmanın Devamı

Soruşturma, İBB bünyesinde gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık ve usulsüzlük iddialarının detaylı olarak incelenmesini kapsıyor. Şüphelilerle bağlantılı şirket ve yapılanmalar da soruşturmanın odağında bulunuyor. Hakimlik kararlarının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği yakından takip ediliyor.