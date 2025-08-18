Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçmesi nedeniyle düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Aydın’a geldi. Özel, CHP İl Yönetimi ve partili belediye başkanları tarafından havaalanında karşılandı.
Miting Öncesi Ziyaretler Yapacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20:00’de Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek miting öncesi CHP İl Teşkilatı ve Efeler Belediyesi’ni ziyaret edecek. Ziyaretlerin basına kapalı gerçekleşeceği bildirildi.
Atatürk Kent Meydanı’nda Halka Hitap Edecek
Ziyaretlerin ardından Özel, Atatürk Kent Meydanı’nda halka hitap ederek miting konuşmasını gerçekleştirecek. Miting, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla dikkat çekiyor.