Beyoğlu'nda Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği'nin restoran mutfağında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda mutfak kısmında ciddi hasar oluştu.
Beyoğlu'nun Tomtom Mahallesi'nde yer alan dernekte dün saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı bir şekilde itfaiyeye haber vermesiyle büyümeden söndürüldü.
Mutfakta maddi hasar meydana geldi
Yangının, mutfakta henüz belirlenemeyen bir sebeple başladığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek kısa süre içinde yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından yapılan incelemelerde mutfakta önemli derecede hasar meydana geldiği belirtildi.
ilgili soruşturma başlatıldı.