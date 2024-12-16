Salihli Belediyesi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapılacak olan protesto çağrısına yanıt verdi. Belediye, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası ile Pazarcılar Odası'nın, Salihli halkına ucuz ve kaliteli ürünler sunma amacıyla yapılan teklifi protesto etmeye çağırmalarına tepki gösterdi. Belediye, bu protestonun kötü niyetli bir açıklama olduğunu belirterek, esnafı karşı karşıya getirmeye yönelik bir hamle olarak nitelendirdi.

"Amacımız daha uygun fiyatlar sunmak"

Belediyeden yapılan açıklamada, Salihli halkına ucuz ve kaliteli ürünler sunmak amacıyla bir firma tarafından belediyeye teklif verildiği ifade edildi. Bu teklifte, Salihli esnafına da %40-45 indirim yapılacağı duyuruldu. Ancak Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı'nın, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu ile yaptığı görüşmede, anlaşmaya varılması durumunda fiyatları kendilerinin karşılayabileceklerini ve stantları kendilerinin kurabileceklerini söyledikleri belirtildi.

"Protesto çağrısı yanıltıcı"

Açıklamada, 13 Aralık 2024’te anlaşmaya varmak üzere bir görüşme yapılacağı belirtildikten sonra, odaların sosyal medya üzerinden esnafı protestoya davet etmesinin ardından, bu çağrının iyi niyetle yapılmadığı ifade edildi. Belediyenin amacı, Salihli halkını ucuz ve kaliteli ürünlerle buluşturmak olduğu vurgulandı.

"Esnaflar halkın ucuz ürünlere ulaşmasını engelliyor"

Salihli Belediyesi, halkın İzmir ve diğer ilçelere otobüslerle giderek ucuz ürün alması için sürekli çaba gösterdiğini belirtti. Belediyenin, ucuz ürünlere ulaşmak isteyen Salihli halkının bu amacını engellemeye çalışan "uyanık esnaflara" karşı duracağını belirtti.

Salihli Belediyesi açıklamasında, tüm çabalarının Salihli halkının menfaatleri doğrultusunda olduğunu belirterek, bu tür açıklamalarla esnafla karşı karşıya gelmenin amaçlanmadığını vurguladı. Belediye, tüm hemşehrilerine saygılarını sundu ve kamuoyuna bilgi verdi.