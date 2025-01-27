İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan bir otelde, saat 13.45 sıralarında yangın paniği yaşandı. 5 katlı otelin sauna bölümündeki elektrik panosu, kısa devre yaparak yangına sebep oldu. O sırada otelde bulunan turistler, paniğe kapılarak dışarı çıktı.

Kendi çabalarıyla söndürdüler

Yangın otel çalışanlarının hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ancak olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler otelde detaylı kontroller yaparak güvenliği sağladı.

Çocuklarını battaniyeye sararak dışarı çıkardılar

Yangın sırasında otelin 5. katında bulunan bir turist baba, dumandan etkilenmemesi için çocuğunu battaniyeye sararak dışarı çıkardı. Bu sırada diğer turistlerin de hızla tahliye edildiği öğrenildi.

Olayda can kaybı yok

İtfaiye ekiplerinin kontrolleri sonrası yangının tamamen söndürüldüğü ve can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.