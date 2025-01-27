Karşıyaka Spor Kulübü’nün aktif yönetiminde yer alan ve geçmişte başkanlık yapan Mutlu Altuğ, İstanbul’da kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, Altuğ’un hızla müdahale edilerek İstanbul’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Kulüpten açıklama: “Sağlık durumu yakından izleniyor”

Karşıyaka Spor Kulübü, Mutlu Altuğ’un sağlık durumu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Dün gece saatlerinde kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan yöneticimiz Mutlu Altuğ, hızla müdahale edilerek hastanede tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz.”