İstanbul Beyoğlu’nda bir polis memuruna arkadan bıçaklı saldırıda bulunan sanık Oytun Ilgar, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Ilgar, “Polisin herhangi bir yaralanması olmadı” şeklinde savunma yaptı. Duruşmada sanığın annesinin “paralel evren” açıklamaları ise dikkat çekti.

"Polisler bana komplo kurdu"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Oytun Ilgar, SEGBİS üzerinden savunma yaptı. Ilgar, “Polisler bana komplo kurdu, başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye çalışmadım. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Polis memuru R.Ş.: "Arkamdan gelip boynumdan bıçakladı"

Müşteki polis memuru R.Ş., mahkemede verdiği ifadede, "Olay günü görev yaptığım sırada sanığı birkaç kez gördüm. Madde kullanıyordu. Tuhaf hareketleri vardı ama kimseye zarar vermediği için işlem yapmadım. Telefonuma bakarken sanık aniden arkamdan gelip boynumdan bıçakladı" dedi.

Annesinin "Paralel evren" sözleri dikkat çekti

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi B.K., oğlunun ileri derecede şizofren olduğunu belirterek, "Oğlum kimseyi tanımıyor, tedavi edilmesi gerekiyor. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende varlıklar olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık Oytun Ilgar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İddianamede "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü sanığın polis memuru R.Ş.’ye arkadan yaklaşarak taşıması yasak olan bıçakla ense kısmına vurduğu belirtildi. Sanık hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ruhsatsız bıçak bulundurma” suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.