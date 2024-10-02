Beyrut'ta canlı yayın sırasında saldırıya uğrayan gazeteci Fulya Öztürk’ten sevindirici bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ardından kayıplara karışan Öztürk, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak endişeyi giderdi. 

Ne olmuştu?

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, CNN muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, canlı yayın esnasında bir saldırıya uğramıştı. Olay, Cuma günü başlayan bombardımanın ardından yaşanan gergin ortamda gerçekleşmişti. Görüntülerin kaydedildiği anlarda kameranın yere düşmesiyle canlı yayın kesilmişti. 

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Son günlerde artan gerilim ve bombardımanlar, Beyrut sokaklarında korku ve panik havası yaratmışken, İsrail ordusunun Hasan Nasrallah'ın öldüğünü açıklaması halk arasında büyük bir endişe yaratmıştı.

Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım, saldırı anında CNN Türk stüdyolarına bağlanarak izleyicilere durumu aktarmaya çalışmışlardı. Öztürk, "Pardon, pardon" diyerek yaşanan kaosu izleyicilere bildirmeye çalışırken, kameranın düşmesiyle yayın aniden kesildi. Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım merak ediliyordu. 

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Fulya Öztürk'ün iyi olduğu anlaşıldı 

Olayın ardından, saldırganların kim olduğu henüz açıklanmadı. Canlı yayın aniden kesilince, ekran başındaki izleyiciler her iki gazeteci için endişelenmeye başlarken, Fulya Öztürk sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Sosyal medya kullanıcıları, Öztürk'e "Kendine dikkat et", "Rabbim sizleri korusun", "Cesur kadın", "Merak ettik" gibi yorumlar yaptı.

Gazetecinin sağlık durumu ve yaşanan olayın detayları merakla bekleniyor.

Editör: Simge Akbulut