81 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ve hastalığı merak konusu oldu. Peki, Filiz Akın kimdir ve son durumu nedir?

Filiz Akın kimdir?

Filiz Akın, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak, 1943 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1960'lı yıllardan itibaren Türk sinemasında önemli bir yer edinen Akın, özellikle dram türündeki filmleriyle tanınmaktadır. Sinema kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer almış olan Akın, uzun yıllar sanat dünyasında aktif olarak bulunmuştur.

Hastalığı nedir?

Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanseri teşhisiyle mücadele etmeye başlamıştır. Uzun süreli tedavi sürecinin ardından 2022 ve 2023 yıllarında sol kulağındaki kanserli doku ve ses tellerindeki sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmiştir. Bu süreç, Akın'ın sağlığını ciddi şekilde etkilemiştir.

Son durumu ve sağlık durumu

Bodrum'da tedavi altına alınan Filiz Akın, hastanede geçirdiği yaklaşık 40 günün ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaparak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmiştir. Hastanede kalma süresinin sona ermek üzere olduğu ve birkaç gün içinde taburcu olabileceği ileri sürülmektedir.

Geçtiğimiz kasım ayında da benzer bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Akın, bu süreçten kısa sürede taburcu olmuştu.