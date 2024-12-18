Ankara’da sevgilisi Beyzanur Kaya’yı silahla öldüren Ege Rüştü Akoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Duruşmada duygusal anlar yaşandı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu (23), Beyzanur Kaya’nın (22) annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya da yer aldı. Mahkeme başkanı, maktulün annesi Nesrin Kaya'ya söz vererek, acı dolu duygularını dile getirmesine fırsat tanıdı. Kaya, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Daha çok küçüktü. Üzerine yorganını örterdim, şimdi toprağa verdim. Acımız hiçbir zaman bitmeyecek. Sizden en ağır cezayı vermenizi istiyorum,” diyerek, mahkemeden adalet talep etti.

Sanık Akoğlu’nun savunması

Sanık Ege Rüştü Akoğlu, Beyzanur’a şiddet uygulamadığını iddia ederek, olayın kazara meydana geldiğini öne sürdü. Akoğlu, Çankırı’dan Ankara’ya gelirken, sevgilisinin kendisini aradığını ancak telefonunu açmadığını ve daha sonra Beyza’nın eve geldiğini söyledi. Savunmasında, “Sarhoş gibi bana sözler söyleyerek tokat attı. Tabancayı almak için hamle yaptı, ben de hamle yaptım. Bu sırada tabanca patladı ve Beyza yere düştü,” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, "Olay kazayla meydana geldi," diyerek pişmanlık duyduğunu belirtti ve herkesten özür diledi.

Mahkeme kararı belli oldu

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ege Rüştü Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanık lehine takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ayrıca, Akoğlu’na ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olayın ardından

Olay, 19 Ekim 2023’te Atapark Mahallesi 1304. Sokak’ta meydana geldi. Ege Rüştü Akoğlu, 3 yıl birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile tartışmış ve tartışmanın büyümesiyle tabancayla Kaya’ya ateş etmişti. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Akoğlu ise, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.