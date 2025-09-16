İMEAK Eski Meclis Üyesi Ali Erkan Bezirgan, İzmir Körfezi’nde denize müdahale için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirtti.

Bezirgan, “lokal bölgeye dokunabiliyoruz”

İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Argun Andüç’ün yönetiminde gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan İMEAK Eski Meclis Üyesi Ali Erkan Bezirgan, körfez kirliliği ve liman taraması konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bezirgan, “İzmir Körfezi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı. Denize müdahale için Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan izin almamız gerekiyor ve bu süreç de uzadı. Lokal bölgeye dokunabiliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Körfez, bakanlığa bağlı”

“Körfeze gerçekten yürekten üzülüyorum” diyen Bezirgan, “Önce körfeze bakmak lazım. Körfezi nasıl temizleriz diye düşünmeliyiz çünkü havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi bir renk aldı. İzmir Körfezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı. Denize müdahale için Bakanlık’tan izin almamız gerekiyor ve bu süreç de uzadı. Lokal bölgeye dokunabiliyoruz. Bayraklı bölgesinde yoğun kirlilik var. Algler çoğaldı. Birçok bilimsel çalışma yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Taramalar için bakanlık izni gerekli”

Bezirgan, “Çinli bir grubun önerisi olmuştu: ‘Suni adalarla çözüm üretelim’ dediler ama bunlar ciddi maliyet gerektiriyor. Mart ayında müracaat edildi, 2 hafta önce Bayraklı’da denenmesi için izin çıktı. Kil uygulaması. İzmir’de tarama yapmak için bakanlıktan izin alınması lazım” dedi.

