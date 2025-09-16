İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’deki trafik yükünü hafifletecek yeni köprü için ikinci kez ihale düzenleyecek.

İzmir'de trafiğe nefes aldıracak projede ikinci ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak projelerine bir yenisini daha ekliyor. Trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı noktalardan biri olan Çiğli’de yeni bir karayolu köprüsü için ihale süreci yeniden başlıyor.

Kipa AVM önünde, dere üzerine inşa edilecek köprü, 65 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyon olarak tasarlandı. Proje hayata geçtiğinde, dere geçişi kolaylaşacak ve bölgedeki trafik akışı hız kazanacak.

İhale, 10 Ekim 2025 tarihinde Kültürpark 3 No’lu Hol İhale Salonu’nda yapılacak. Daha önce 19 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihaleye geçerli teklif veren çıkmadığı için süreç iptal edilmişti.