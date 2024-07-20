Amerika Birleşik Devletleri’nin 26 eyaletinde Covid-19’un yaz dalgası etkisini gösteriyor. Sağlık yetkilileri, virüsün “yüksek” veya “çok yüksek” seviyelerde olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın da Covid-19’a yakalanması, salgının yayılma durumunu tekrar gündeme taşıdı.

Biden’ın Covid-19’a yakalanması ve salgının yayılma durumu

ABD Başkanı Joe Biden’ın Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından, salgının seyrine ilişkin yeni veriler ortaya kondu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, yaz dalgasının batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette “yüksek” veya “çok yüksek” seviyelerde olduğu belirtildi. Atık sulardan elde edilen verilere göre, acil servislerde ve laboratuvarlarda pozitif test oranları artış gösterdi, ancak bu artışların kış aylarına kıyasla oldukça düşük seviyelerde olduğu ifade edildi.

Covid-19’a yönelik yeni yaklaşım

ABD’de Covid-19, artık halk sağlığına yönelik acil durum yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla ele alınan bir solunum virüsü olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray, Biden’ın Las Vegas’taki etkinlikten sonra Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Biden, Delaware’deki evinde izole durumda ve evden çalışmaya devam ediyor. Hafif üst solunum yolu semptomları gösterdiği, ateşinin olmadığı ve genel sağlık durumunun normal olduğu belirtiliyor.

Biden’ın kampanya planları

Biden’ın önümüzdeki hafta seçim kampanyasına geri döneceği ve ikinci bir başkanlık dönemi için mücadele edeceği bildirildi.

Biden’ın kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon, Biden’ın ikinci başkanlık dönemi için kararlı bir şekilde mücadele edeceğini söyledi. Biden’ın Covid-19 nedeniyle kampanyasına ara verdiği ancak önümüzdeki hafta yeniden aktif olarak seçim çalışmaları yapacağı ifade edildi.