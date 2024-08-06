Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek Orta Doğu'daki son durumu masaya yatırdı.

İsrail-İran gerilimi

Toplantıda, son günlerde Orta Doğu'da artan gerilim kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve bu gerilimin yol açabileceği komplikasyonlar derinlemesine değerlendirildi.

Tehditlere karşı alınacak önlemler konuşuldu

Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yapılan saldırı hakkında Biden ve Harris'e bilgi verdi. Görüşmede, İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler ve bu tehditlere karşı alınacak tedbirler detaylı şekilde tartışıldı.

Orta Doğu'daki gerilimin doğurduğu tehditler derinlemesine incelendi

Beyaz Saray'daki toplantıda, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler gözden geçirildi. Ayrıca, bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası bir ateşkes süreci de değerlendirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda gerçekleştirdiği toplantıda, Orta Doğu'daki artan gerilim ve bu gerilimin doğurduğu tehditler masaya yatırıldı. İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler ve Irak'taki Al Asad üssüne yapılan saldırı, kritik toplantının öne çıkan başlıkları oldu.