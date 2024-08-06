Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya döndü. Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti. Esenboğa Havalimanı'nda Şevval İlayda Tarhan'ı ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

"Tarihe geçmek gurur verici"

Olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyayı kazandıran Şevval İlayda Tarhan, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Ortağımla birlikte Türkiye tarihine imza atmaktan dolayı çok gururluyuz. Bunun için çok çalıştık, emek verdik. Çok zor şartlardan geldik." Sevenlerinin kendisini karşılamasından dolayı duygulanan Şevval İlayda, "Bu kadar sevenimin olduğunu bilmiyordum. Şu an çok gururluyum. Orada bu mutluluğu yaşayamamıştık. Altını kaçırdığımız için çok hüzünlüydük. Kesinlikle hedefimiz 2028 ve sonrası." dedi.

"İsimlerimizin tesislere verilmesi onur verici"

Mersin'deki atıcılık tesisine isimlerinin verilmesini hatırlatan Şevval İlayda Tarhan, "Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri onore etmek için Mersin'deki atıcılık poligonuna isimlerimizi verdi. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu tarz şeyler madalyadan çok daha kıymetli." şeklinde konuştu. Ayrıca madalyasını ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşı Yusuf Dikeç'e ithaf ettiğini belirtti.

"İlayda ile tarihe geçtik"

Açıklamalarına esprili bir dille başlayan milli atıcı Yusuf Dikeç, "2028 sonrasında ben yaşlanırım." dedi ve İlayda'nın ilk olimpiyatında böyle bir başarı elde etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Beraber çok çalıştıklarını vurgulayan Dikeç, "İki yıl boyunca sürekli antrenman yaptık. Finale rekor atarak girdik. Altın madalya almayı çok istiyorduk ama nasip olmadı. İnşallah 2028'de altın madalyayı alacağız." dedi.

Yusuf Dikeç'ten Elon Musk'a yanıt

Paris 2024'te sırıkla atlamada rekor kırarak şampiyon olan Armand Duplantis'in "Yusuf Dikeç pozu" vermesi hakkında konuşan Dikeç, "Dünyaya örnek olmak güzel bir duygu. İnşallah 2028'de altın madalya alarak daha çok örnek olacağız." dedi. Ayrıca, X hesabından yaptığı paylaşımla Elon Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, "Güzel ülkem Türkiyeme, dünyanın buluşma noktası İstanbul'a herkesi davet ediyoruz." diye ekledi. "Robotla bir müsabaka olabilir mi?" sorusuna ise, "Onu bilmiyoruz. Onu Elon Musk’a sormak lazım." yanıtını verdi.