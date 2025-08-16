İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kentte toplu taşıma ücretlerinde önemli bir düzenlemeye gitti. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte toplu taşıma ücretlerinde artış yaşandı.

Ücretler yükseldi

Yeni tarifeye göre, kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıktı. Öğrenci biniş ücreti 10 TL’den 15 TL’ye, öğretmen ücreti ise 17,72 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. 60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL’den 25 TL’ye çıkarılırken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL’den 6,34 TL’ye yükseldi.

Ücretsiz aktarma uygulaması devam ediyor

Mevcut 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olarak devam edecek.

Halk taşıt tarifesi sabit kaldı

Sabah ve akşam belirli saatlerde uygulanan Halk Taşıt tarifesinde ise değişikliğe gidilmedi. İZBAN dışındaki toplu ulaşım araçlarında, her gün 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli tarifeler uygulanmaya devam edecek. Bu saatlerde tam biniş 15 TL, öğrenci 7,5 TL, öğretmen 10 TL ve 60 yaş üstü yolcular için 12,5 TL olarak uygulanacak.

İzmir halkı, toplu taşıma ücretlerindeki bu değişiklikle birlikte ulaşım maliyetlerinde artış yaşayacak. Belediye, artan maliyetler ve hizmet kalitesinin devamı gerekçesiyle zam kararını aldığını belirtti.