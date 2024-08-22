Biga’da 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan 18. Biga Fuarı’nın hazırlıklarına yönelik toplantı, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Biga TSO Başkanı Şadan Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, fuarın bu yıl da bölgenin ticaret ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Biga Fuarı'na hazırlıklar devam ediyor

Biga, bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Biga Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4-6 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak olan fuarın hazırlıkları, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıyla değerlendirildi.

TSO hizmet binası incelendi

Toplantı öncesinde Biga TSO hizmet binasını gezen Kaymakam Kayabaşı, binanın modern yapısına övgülerde bulundu. TSO Başkanı Doğan ile birlikte gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda, Biga Fuarı’nın bu yılki organizasyonu detaylı bir şekilde ele alındı.

Biga Fuarı'nda yeni hedefler

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, fuarın her yıl daha profesyonel bir yapıya kavuştuğunu belirterek, bu yılki hedeflerinin Biga Fuarı’nı daha üst seviyeye taşımak olduğunu vurguladı. “Bölgenin ticaretine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan bu etkinliği daha da büyütmeyi hedefliyoruz” diyen Doğan, yerel ve ulusal birçok katılımcının fuarda bir araya gelerek iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti.