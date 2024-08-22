Karşıyaka Spor Kulübü, futbol şube için yeni sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurdu. 2024-2025 sezonu için futbol formalarının sırt sponsoru Ayhan Gültekin İnşaat olacak. Lansmanda gerçekleştirilen imza törenine Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve sponsor Ayhan Gültekin katıldı.

Karşıyaka Spor Kulübü, sponsorluk anlaşmasını şu şekilde duyurdu:

"2024 – 2025 sezonunda futbol formalarımızın sırt sponsoru Ayhan Gültekin İnşaat oldu. Sponsorluk lansmanı için gerçekleştirilen imza törenine Başkanımız İlker Ergüllü, Futbol Şube Başkanımız Gökhan Şensan ve sponsorumuz Ayhan Gültekin katıldı. Aynı zamanda Ayhan Gültekin, Futbol Şubemizin yönetiminde de yer alacak. Verdiği destek için Ayhan Gültekin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."