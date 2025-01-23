Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurulu’nda görev alacak Anadolu Gazete Sahipleri ve İnternet Haber Sitesi

Sahipleri Temsilcilerinin belirlendiği seçimler Ankara’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda

gerçekleştirildi. Seçimler, Bolu’daki otel yangınında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anılması, saygı duruşu ve

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlk gün yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ikinci güne ertelenen seçimlerin açılışında konuşan Basın İlan

Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, iki yıl boyunca Genel Kurul üyesi olarak görev yapan Anadolu Gazete Sahipleri

Temsilcilerine sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

“Anadolu’nun sesi daha gür çıkacak”

Meclis’te 2022 yılında yapılan düzenleme ile süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerini temsil edecek iki

üyenin ilk kez seçileceğini belirten Erkılınç, “Anadolu’nun sesi çok daha gür çıkacak. Genel Kurulumuz hem nitelik,

hem de sayı yönünden büyüyerek Basın, Hükümet ve Tarafsızlar gruplarının 14’er üyeyle eşit şekilde temsil edildiği

toplam 42 üyesiyle faaliyetlerini sürdürecek” dedi.

Genel Müdür Erkılınç, Türk basını ile Basın İlan Kurumu arasında aynı hedeflere doğru ilerleyen hayati bir ilişki

olduğunu, biri olmadan diğerinin yaşamasının mümkün olmadığını kaydederek, “Bugüne kadar ideal olanı bulmak

için çok çaba gösterdik, mevzuatımızı buna göre düzenledik ve uygulamaya çalıştık. Şahsım, bürokrat arkadaşlarım

ve Yönetim Kurulu olarak bu bilinçle hareket ettik” şeklinde konuştu.

“Hukuk ve çoğunluk ne derse o kararı alırız”

Sahada basını temsil eden Genel Kurul veya Yönetim Kurulu üyelerinin dile getirilen her sorunu çözecekmiş, şerh

düştüklerinde kararlar değişecekmiş gibi algı olduğunu söyleyen Erkılınç, toplantılarda mevzuatın önlerinde açık

olduğunu, hukuki ilkeler doğrultusunda çoğunluk ne derse o kararın alındığını vurguladı.

Erkılınç, şöyle konuştu:

“Buradan açıkça söylüyorum; sizi temsil eden arkadaşlarımızın mevzuata aykırı durumları görmezden gelme veya

görmezden gelinmesini sağlama ya da uygulamaya konulmasını engelleme imkânları yoktur. Diğer taraftan alınan

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının tamamında yargı yolu bulunmaktadır. Kimseye ‘niye yargıya gittin?’

demedik, demeyiz. İyi niyetle aldığımız, yargının lehimize sonuçlandırdığı düzenlemelerde dahi sahadaki

gözlemlerimizin ardından geri adım atmasını bildik. Bundan asla gocunmadık, yüksünmedik.”

“Yayımlatılmayan ilanların peşine düşün”

Resmi ilanların her geçen yıl adeta kar yığını gibi erimesinin basının önündeki en büyük tehlike olarak herkesi kara

kara düşündürdüğünü ifade eden Genel Müdür Erkılınç, “Lütfen elinizi taşın altına koyun ve her ne sebeple olursa

olsun yasal zorunluluğa rağmen çeşitli yöntemlerle yayımlatılmak istenmeyen ve yayım zorunluluğu kaldırılmak

istenen ilanların peşine düşün. Samimiyetle ifade etmek isterim ki bu mesele Kurumumuzun tek başına verebileceği

mücadelenin ötesine çoktan geçmiştir” uyarısında bulundu.

2025 yılında 5 milyar Liralık resmî ilan ve reklam hedefine basının da desteğiyle ulaşmaya, hatta geçmeye

çalışacaklarının altını çizen Genel Müdür Erkılınç, seçimlere hoşgörünün, nezaketin ve sağduyunun hâkim olması

temennisiyle tüm adaylara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Genel Kurulun yeni temsilcileri belli oldu

Erkılınç’ın konuşmasının ardından divan heyetleri oluşturulurken, adayların delegelere hitaben yaptıkları konuşma

sonrasında seçimlere geçildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayım sonucunda; Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri

seçimlerinde kullanılan toplam 1591 oyun 302’sini alan Tahir Gülebak, 287’sini alan Erdoğan Erişen ve 284’ünü alan

Mehmet Ergün, 2025-2027 yılları arasında Anadolu gazetelerini temsilen görev yapacak isimler oldu.

İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri seçiminde ise kullanılan toplam 540 oyun 153’ünü alan Kürşat Tuncel ile

151’ini alan Hürmüz Seda Köktener, internet haber sitelerini temsil etmeye hak kazandı.

Seçimlerin kapanışında konuşan Genel Müdür Erkılınç, sonuçların Türk basını için hayırlı olmasını temenni ederek,

adaylığını ilan ettikleri günden bugüne kadar Türk basınına yakışır bir duyarlılık ve nezaketle süreci yürüten tüm

adaylara teşekkür etti.